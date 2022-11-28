98-летняя жительница из Кургана принимает участие во всероссийском конкурсе

В Кургане 98-летняя Анна Филичева принимает участие в VIII Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2022».

Мероприятие проводит компания «Ростелеком» совместно с Пенсионным фондом России. Анна Петровна является самым старшим участником конкурса в Курганской области. Впервые она села за компьютер в 2019 году. В конкурсной работе Анна Петровна написала о своей жизни и любви к Родине. В первый год войны семнадцатилетняя Анна пошла учиться на телеграфистку. Азбуку Морзе знала назубок — шифровки-приказы отбивала с четкостью и аккуратностью. А осенью 1941 года вступила в ряды добровольцев полка связи 70-й морской стрелковой бригады. Прошла всю войну, служила на четырех фронтах: Юго-Западном, Ленинградском, Карельском и 4-м Украинском.

«В 1955 году вместе с мужем оказалась в Кургане, где прожила сорок один год, работала 25 лет учителем истории в школе № 9. Затем жила в Ямало-Ненецком автономном округе, а два года назад вернулась в Курган. О войне вспоминать не люблю, но участников событий той жестокой поры осталось очень мало, а надо, чтобы помнили, обязательно помнили героев. У меня есть ноутбук — подарок внука. Утро начинаю с новостной ленты, потом выхожу в социальные сети. Внуки и правнуки далеко живут, поэтому общаемся в мессенджерах», - рассказала участник конкурса «Спасибо интернету» Анна Филичева.

«Это замечательно! В 98 лет быть активным и продолжать осваивать новые технологии. Людям старшего поколения хочется идти в ногу со временем, и курсы по повышению компьютерной грамотности им в этом очень помогают. Учебная программа «Азбука интернета», разработанная «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом России, предназначена для обучения людей старшего поколения пользоваться компьютером и интернетом. Пенсионеры получают знания, которые необходимы в повседневной жизни, например, как найти нужную информацию, общаться в социальных сетях, пользоваться порталом Госуслуг и совершать онлайн-покупки», - прокомментировал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский.

В конкурсе «Спасибо интернету» могут участвовать люди пенсионного и предпенсионного возраста (50+), прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или получившие навыки самостоятельно. В 2021-ом на конкурс поступило почти пять тысяч заявок из 79 регионов страны. В этом году работы принимались до 16 октября, имена победителей члены жюри озвучат в конце ноября.

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