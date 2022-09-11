Администрация Кургана изымает земельные участки через суд

В последние годы город интенсивно застраивается, развивается. Создаются новые общественные пространства, ремонтируются и строятся новые дороги, приводятся в порядок мосты, улучшается уличное освещение, строится комфортное жилье, детские сады, новые медицинские учреждения. Поэтому абсолютно непозволительно, когда земля, выданная ранее, не используется и простаивает несколько лет или даже десятилетий (такое, оказывается, тоже бывает).

Об этом 13 сентября во время прямого эфира, который провело правительство Курганской области в своей группе социальной сети «ВКонтакте», заявила глава города Кургана Елена Ситникова.

- При выявлении простаивающих земельных участков их пользователи или арендаторы приглашаются для обсуждения причин этого. Мы с них не требуем вернуть землю, а предлагаем пути решения проблемы, в том числе с использованием государственной поддержки, многочисленные меры которой оказывает Правительство Курганской области. Но если ситуация безвыходная, мы возвращаем землю в муниципальную собственность, - заявила Елена Ситникова.

По ее словам, на сегодняшний день с пользователями и арендаторами, которые не приступили к освоению своих земельных участков, расторгнут 141 договор аренды. Из них 37 договоров было расторгнуто добровольно по соглашению сторон, а 104 договора – по инициативе администрации через суд, «в связи с неосвоением земельных участков».

- 30 объектов уже повторно введены в эксплуатацию. Все земельные участки на территории города Кургана должны использоваться по своему назначению и приносить пользу. От этого зависит наполнение городского бюджета, выплата зарплаты бюджетникам, ремонт дорог, мостов, их уборка от снега и многое другое, - объяснила Елена Ситникова.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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