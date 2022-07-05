Администрация Кургана следит за качеством ремонта дорог

В Кургане на сегодняшний день в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировано почти 9 км дорог. Это улицы Баумана, Чернореченская, Родькина, Земнухова, Орджоникидзе, 1-я Заводская, Урицкого, подъездная дорога к микрорайону Зайково, автодорога Курган-Садовое.

Работы по ремонту дорог продолжаются в Восточном на Космонавтов, Пугачева, Котовского, в Северном на Комисаров, также по Красина, Бажова, Б.-Петрова, Гоголя, на Галкинском переезде. Ведутся работы на подъездной дороге к микрорайону Тополя, а также по проспекту М.Голикова.

Со стороны администрации города ведётся постоянный контроль за своевременным проведением работ. Большое внимание в ходе реализации нацпроекта уделяется и качеству работ. Директор Управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана Денис Давыдов подчеркнул, что за каждым объектом закреплен куратор от заказчика. «Также к работе привлечены организации по строительному контролю. Осуществляется как визуальный контроль, так и инструментальный и лабораторный», - добавил он.

Глава города Кургана Елена Ситникова отметила, что Курган участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года: «За это время в нормативное состояние в городе приведен не один десяток километров дорог. В этом году в рамках проекта запланирован ремонт 32-х улиц общей протяженностью 37,8 км. Это больше, чем в прошлом году. Для ремонта выбираются и магистральные улицы, и небольшие переулки. Мы стремимся, чтобы все улицы были отремонтированы».

Фото с сайта администрации города Кургана.

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