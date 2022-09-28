Аграрии Каргапольского муниципального округа выполнили план уборочной более чем на 83%

Осень – время уборки урожая. Департамент агропромышленного комплекса сообщал о том, что семь округов перешагнули стотысячный рубеж. В Курганской области собрано более 1,9 млн тонн зерна. В Каргапольском муниципальном округе, как и в других районах области, уборка урожая не останавливается. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 39,6 тысяч гектаров, что составляет 83,7% от плана. Средняя урожайность составляет 22,9 центнера с гектара, сообщается ы группе Каргапольского муниципального округа в соцсети «Вконтакте».

На сегодняшний день завершили уборку зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия ООО «Авангард», ООО «Агрофирма Нива», ООО «Агрокомплекс Каргапольский» и большинство крестьянских (фермерских) хозяйств. Ещё продолжается обмолот масличных культур.

Завершают уборку урожая такие предприятия, как ООО «АгроИнвест», ООО «КОЛОС» и ООО «АПК Сельхозпродукт».

Аграрии уже приступили к посеву озимых культур. Всего уже посеяно 3669 гектар под урожай 2023 года, в том числе посеяли 2353 гектара озимой ржи и 1316 – озимой пшеницы. План посева озимых культур - 3550 га, что составляет 103%.

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