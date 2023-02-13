Агропромышленный комплекс Урала справился со всеми сложностями и адаптировался к новым реалиям

Объём сельхозпроизводства в Уральском федеральном округе по итогам 2022 года вырос практически на 17% по сравнению с 2021 годом и составил 481 млрд рублей.

Продукция растениеводства заняла в общем объёме 49%, животноводства – 51%. Более 60% продукции сельского хозяйства произведено в сельскохозяйственных организациях, 25% - в хозяйствах населения, остальное - в крестьянско-фермерских хозяйствах и ИП.

Позитивную динамику продемонстрировало растениеводство, где урожай ряда агрокультур стал рекордным, сообщает пресс-служба полпредства. Индекс производства продукции растениеводства по итогам года составил 142% к 2021 году. Валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на 90%, овощей - на 5%, картофеля – на 3%.

Как подчеркнул полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, прошлый год был для аграриев Уральского федерального округа и всей страны очень напряжённым: «Работать пришлось в сложных экономических условиях. Но антикризисные меры, своевременно принятые федеральным правительством, укрепили отрасль, позволили оперативно решать вопросы поставок техники и запчастей, средств защиты растений. Агропромышленный комплекс со всеми сложностями справился и адаптировался к новым реалиям. Слаженная работа способствовала рекордному урожаю».

Полпред добавил, что сейчас перед аграриями стоит задача сохранить положительную динамику и продолжать насыщать внутренний рынок продовольствием.

Курганская область в целом по индексу сельхозпроизводства по итогам 2022 года заняла первое место в стране.

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