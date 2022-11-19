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Активист Шадринского университета предложила создать традиции нового праздника

Сегодня в России отмечается День преподавателя высшей школы.

19 ноября, 2022 - 14:01

Председатель первичной профсоюзной организации студентов Шадринского государственного педагогического университета предлагает зауральцам создавать традиции нового праздника.

Сегодня в России отмечается День преподавателя высшей школы. Этот праздник учреждён в 2021 году, в Год науки и технологий.

О том, как появилась дата, на своей странице в социальной сети сообщила председатель студпрофкома ШГПУ, член Общественной палаты Шадринска Наталья Колмогорова. Она привела цитату Министра образования и науки России Валерия Фалькова: «Чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодежи, мы учреждаем новый профессиональный праздник. Он будет отмечаться ежегодно 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова — великого русского ученого, основавшего первый в стране университет».

«Друзья, нам с вами предстоит создавать традиции нового праздника!», - обратилась к землякам Наталья Колмогорова.

Она предлагает всем написать сегодня тёплые слова своим вузовским преподавателям. Или запустить в соцсетях флешмоб - разместить посты о любимых педагогах институтов и университетов.

19 ноября, 2022 - 14:01

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