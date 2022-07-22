Активисты Дома молодёжи провели уборку возле «Бабьих песков»

Сегодня, 22 июля, в Кургане была проведена экологическая акция. Организаторам выступил региональный оператор «Чистый город», а участие приняли жители Кургана и трудовой отряд Курганского дома молодёжи.

Заместитель директора компании «Чистый город» Наталья Фомина рассказала об акции подробнее:

«Акция интересна тем, что необходимо убирать там, где не мусорят. Сбор на «Бабьих песках был символическим. Тут следят за внешним видом, все достаточно чисто, место выглядит достойно. Но есть городская территория, где иногда появляются несанкционированные свалки, люди выбрасывают мелкий и крупный мусор. Однако пока существуют неравнодушные люди, например «Чистый город», Курганский дом молодёжи, «Новый мир», Правительство Курганской области, мы будем проводить такие акции».

Сегодня собрались люди с общей целью – улучшить внешний вид города, добиться того, чтобы в городе было чисто и красиво. Наталья Фомина упомянула слоган компании: «Чистое будущее в чистом настоящем». И добавила: «Давайте здесь донесём до урны, донесём до контейнера, сделаем звонок, если обнаружили несанкционированную свалку – мы всё уберём. Давайте будем социально ответственными людьми».

Действительно, в акции также участвовали жители Кургана, которые пришли по своей инициативе. Так, Толмачёва Юлия рассказала, что пришла на акцию просто после того, как увидела её анонс. Девушка поделилась, что в идеале каждый не должен мусорить. Но из-за того, что реальность другая, нужно убираться. «Это наш родной город, мы здесь ходим. Хотелось бы жить в чистоте, чтобы всё вокруг было красиво. Город преображается, поэтому есть желание помочь, сделать город лучше» - заключила Юлия. Также девушка сказала, что в следующий раз она может поделиться новостью о подобной акции с активными группами, которые могут прийти и принять участие.

Курганский дом молодёжи также принял участие в экологической акции. Специалист КДМ Ирина Штейнгауэр рассказала, что активисты часто проводят подобные акции, принимают в них участие. Проходит это и в рамках Курганского дома молодёжи, и трудовыми отрядами. Участники – ученики 11 школы от 14 до 18 лет. Ребята очень активные, трудолюбивые. Очень удивило их желание улучшить город, подрастающее поколение показывает высокую социальную ответственность. С редакцией поговорила Анастасия Белунова, представитель трудовых отрядов 11 школы. Она рассказала, что состоит в Курганском доме молодёжи уже год. Девушка хочет вложить свой личный вклад в улучшение города. Анастасия считает, что человек должен следить за собой, не мусорить – тогда Курган изменится, как и горожане. Для волонтёра важна инициатива, активная молодёжь поддерживает жителей Кургана, которые хотят помочь.

Руководитель Издательского дома «Новый мир» Александр Скорбенко прокомментировал участие курганцев в экологической акции: «Я выражаю огромную благодарность компании «Чистый город» за организацию мероприятия, Курганский дом молодёжи, лично Ирину Штейграуэр и Наталью Фомину. Также хотелось бы сказать спасибо неравнодушным курганцам за активное участие и желание сделать город красивым и чистым». Александр Скорбенко подчеркнул, что внутренняя и внешняя чистота – вещи сопоставимые. Поэтому, меняя город, мы меняемся сами. Также он пожелал всем хорошего лета и замечательного настроения.

Фото и материал Анастасии Пережегиной.

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