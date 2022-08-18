Активисты Урала под наставничеством агентства по делам молодёжи

Специалисты из шести регионов Урала приехали 17 августа в Курганскую область на окружной семинар-совещание, который ежегодно проходит для сотрудников органов исполнительной власти, реализующих государственную молодёжную политику.

Участники встречи познакомятся с новыми проектами и векторами развития молодёжной политики. Специально для этого в Курган приедут эксперты от Федерального агентства по делам молодёжи, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки.

Директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров отметил, что семинар-совещание поможет выстроить работу специалистов «на местах» в одном направлении с федеральной повесткой в молодёжной сфере.

- Участники узнают результаты последних исследований, сформируют карту молодёжных проектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, получат ответы на волнующие их вопросы, связанные с деятельностью Росмолодёжи, а также определят ключевые сферы, требующие фокуса внимания со стороны сотрудников органов исполнительной власти, реализующих государственную молодёжную политику, - прокомментировал Андрей Кочеров.

Фото предоставлено Департаментом образования и науки Курганской области.