Активные и инициативные зауральцы могут попасть в команду Шумкова

Жителей Курганской области, которые вместе с командой губернатора хотят менять жизнь региона, приглашают в «Губернаторский резерв».

Победители конкурса будут в первую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на посты в органах власти и местного самоуправления, должности руководителей государственных и муниципальных учреждений. А также получат возможность проходить обучение.

Подать заявку на участие до 26 апреля могут граждане России в возрасте от 25 до 55 лет на официальном сайте проекта – komanda.kurganobl.ru.

Подробности можно узнать по телефонам: 8 (3522) 42-92-12, 8 (3522) 42-92-21, 8 (912) 577-88-47.

«Отбор будет строгим, но если у вас есть лидерские качества, актуальные идеи и предложения, вы уверены в своем профессионализме, готовы идти вперед, не боитесь сложных задач, вы сможете стать частью команды губернатора и правительства Курганской области», - написала в своем телеграм-канале заместитель губернатора Оксана Куташи.

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