Александр Ильтяков: «Единая Россия» всегда показывает достойный результат на выборах»

На заседании Уральского межрегионального координационного совета, который состоялся сегодня, 28 марта, Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков рассказал о подготовке к проведению избирательных кампаний.

Напомним, 23 апреля 2023 года состоятся выборы депутатов Дум четырех вновь образованных муниципальных округов - Варгашинского, Далматовского, Катайского, Притобольного.

«Это последние выборы, проводимые в рамках муниципальной реформы, которая проводилась в регионе с июня 2020 по октябрь 2022 года – результат Партии на выборах депутатов вновь образованных 20-ти муниципальных округов за этот период составил 82,2%. С 23 января по 22 февраля состоялось предварительное голосование, по итогам которого зарегистрировано 59 кандидатов, что составляет 96,72%», - сказал единоросс.

В 2024 году, как и во всех регионах, самые значимые выборы - это выборы Президента Российской Федерации. В 2018 году за Владимира Путина в Курганской области проголосовало 73,3% избирателей.

«В Единый день голосования также состоятся выборы Губернатора Курганской области и выборы депутатов Курганской городской Думы восьмого созыва. На выборах Губернатора Курганской области в 2019 году победу одержал Вадим Михайлович Шумков, за него проголосовало 80,86% избирателей региона» , - напомнил Александр Ильтяков.

Выборы депутатов Курганской городской Думы в 2019 году проводились по смешанной системе. Кандидаты от Партии одержали победу на 12 из 13 округов. По итогам голосования было избрано 17 депутатов в Курганскую городскую Думу от «Единой России», что составило 65,38% голосов.

Выступая перед коллегами, Секретарь подчеркнул, что Курганское региональное отделение Партии приложит все усилия для получения достойного результата в избирательных кампаниях 2024 года.

Отметим, в заседании приняли участие руководитель исполкома партии Курганского регионального отделения Родион Вяткин и глава города Кургана Елена Ситникова.

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