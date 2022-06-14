Александр Скорбенко вручил грамоты сотрудникам медиахолдинга «Новый мир»

В Издательском Доме «Новый мир» сегодня, 9 июня, в преддверии Дня России прошла встреча руководителя медиахолдинга Александра Скорбенко с коллективом. Редакторы районных филиалов подключились через ВКС.

Исполняющий обязанности генерального директора Издательского Дома поздравил коллег с наступающим праздником, пожелал творческих успехов и ярких проектов. За добросовестный, многолетний и плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, реализацию значимых проектов и в связи с празднованием главного государственного праздника – Дня России почётными грамотами наградили начальника интернет-отдела Дмитрия Пилигримова, главного аналитика Алексея Новикова, заместителя главного бухгалтера Людмилу Епанчинцеву, менеджера по персоналу Оксану Новикову, и.о.директора Мокроусовского филиала Людмилу Глухих, директора Целинного филиала Валентину Шепелеву, директора Шатровского филиала Елену Дмитриеву, директора Далматовского филиала Ольгу Аксентьеву, и.о.директора Катайского филиала Людмилу Зырянову. Каждому из награждённых Александр Скорбенко адресовал тёплые слова, отдельно остановился на значимости сотрудников в организации производственного процесса

Сразу после торжественной части директора районных редакций приступили к учёбе, занятие провела выпускающий редактор Валентина Шалай. Говорили об особенностях журналистской работы, вариантах подхода к созданию того или иного материала.

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