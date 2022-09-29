Александр Сытов прокомментировал отправку бойцов

Сегодня Целинный муниципальный округ отправил мобилизованных земляков.

Глава Целинного муниципального округа Александр Сытов в соцсетях рассказал об отправке бойцов, которые в рамках частичной мобилизации едут на специальную военную операцию. Глава округа уверен, что защитники скоро вернутся с победой. Конечно, проводить мужчин пришли матери, отцы, близкие наших героев. «Семьи, в которых отцы, мужья, сыновья выполняют воинский долг, как уже сказал губернатор Вадим Михайлович Шумков, возьмем под свою опеку и заботу. Служите спокойно, парни», - написал Александр Сытов.

Глава Целинного муниципального округа также заявил, что поймал себя на мысли: хочется встать с ними в один строй. «Готов, если придётся», - заявил он.

На этой неделе на защиту нашей Родины отправляются бойцы из всех регионов. Мужчины храбро идут навстречу опасности, верят в победу. В тылу, на родной земле, остаются их близкие, которых здесь смогут защитить представители власти. А солдатам можно пожелать победы. «С вами Бог и Россия», - прокомментировал Александр Сытов.

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