Александр Тетерин пояснил, чем обусловлен 100-процентный результат «Единой России»

Дополнительные выборы депутатов в гордумы Кургана, Шадринска и Катайска в ЕДГ-2022 прошли предсказуемо спокойно и показали полное доминирование партии власти.

Внутриполу удалось четко выстроить организационные моменты, и выборы прошли с минимальным количеством жалоб и нарушений.

100%-й результат ЕР обусловлен рядом внешних и внутренних факторов.

Консолидация общества вокруг Государства и Президента в новых условиях. Российский избиратель, голосуя за ЕР, подчеркивает поддержку своей страны на фоне СВО.

Запрос избирателя на реальные дела не только сохранился, но и стал определяющим. Люди хотят видеть от муниципальных депутатов конструктивное взаимодействие с исполнительной властью и возможности для качественного решения проблем. Принцип «жилетки, в которую избиратель может поплакать и получить только моральную поддержку» для народных избранников больше не работает. Только конкретика и результат. Запрос на протестную повестку в Курганской области, напротив, демонстрирует устойчивую тенденцию снижения.

Тусклость кандидатов от оппозиции, обеспечивших слабую конкурентную среду. Это не является системной недоработкой в кампании, скорее, отсутствием у оппозиции достаточной «скамейки» и ресурсов вести масштабную агитацию, подкрепляя её фактическим действием на запросы электората. Плюс новая ситуация не подразумевает неконструктивную критику, на которой раньше строились кампании. Необходимость выстраивать новый формат взаимодействия с избирателем на ограниченном временном отрезке стала дополнительной сложностью для ряда оппозиционных партий. Те же коммунисты делегировали на борьбу за 7 мандатов только четырех кандидатов (всего было 25 кандидатов: от ЕР и ЛДПР – по 7, от СР-За правду – 6, от Партии пенсионеров – 1).

Ставка курганского реготделения ЕР на ресурсных кандидатов. Определенные политические волнения в парламентах муниципалитетов, где проводились довыборы, диктовали партии необходимость максимально серьезного подхода на укрепление там своих позиций. 7 мандатов из 7 – результат системной работы не только с лояльным большинством, но и пограничным электоратом.

Традиционно невысокая для КО явка тоже стала плюсом для ЕР, выставившей более узнаваемых кандидатов, за которыми стоят многочисленные электоральные ресурсы.

Проведенная в новых экономических и политических условиях выборная кампания в Курганской области, безусловно, еще будет детально анализироваться на разных уровнях с прицелом на будущие более масштабные выборы. Но по первым оценкам, она показала качественную работу внутрипола, сумевшего консолидировать все процессы, а также определенное «взросление» региональной политической системы, что выглядит позитивным сигналом в преддверии значительно более крупных кампаний ближайших лет.

По информации t.me/as_teterin.