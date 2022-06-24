Александр Высокинский: «Стало чище, точно чувствуется хозяин, что очень важно»

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинскийна совещании по вопросам поддержки социально-экономического развития регионаотметил позитивную динамику развития Курганской области: «Крайний раз в Курганской области я был года четыре назад. Хочу вам сказать спасибо за ту динамику, которую я сегодня увидел. Точно стало чище, точно чувствуется хозяин, что очень важно. Президент всем нам поставил чёткую задачу по улучшению качества жизни населения. А измерить это можно показателями социально-экономического развития».

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Яцкин подчеркнул, что выезды помогают на месте оценить, насколько действенна помощь, которая оказывается Советом Федерации в решении ключевых вопросов, которые по итогам Дней регионов находятся на контроле Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

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