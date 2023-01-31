Алексей Бобров: «Реконструкция стадиона «Локомотив» - это не инвестиции»

Порядка 70 млн рублей, которые АО «Корпорация СТС» направило на реконструкцию бывшего стадиона «Локомотив» в городе Кургане, - это не благотворительность и тем более не инвестиции, которые, по своему определению, требуют отдачи. Это посильный вклад в процветание России и благополучие ее жителей. Об этом сегодня, 31 января, на торжественной церемонии открытия стадиона-парка «Энергетик», который возник на месте «Локомотива», заявил акционер компании Алексей Бобров.

- Я ничего принципиально нового не скажу. Просто считаю, что мы должны жить красиво в нашей счастливой, великой стране и на этой конкретной земле. Как говорит наш главнокомандующий, бизнес должен быть социально ответственным, помогать здоровым политическим силам и платить налоги. Это главная миссия бизнеса, - указал Алексей Бобров.

По его словам, «Корпорация СТС» является крупнейшим налогоплательщиком в Курганской области. И платежи в бюджет будут только расти. В ближайшее время компания откроет в Кургане три новые производства, создаст новые рабочие места и, безусловно, будет и дальше поддерживать здоровые политические силы в регионе.

- Я, к сожалению, не так часто бываю в Кургане — наверное, раз в квартал. Но посмотрите, как изменился город! Витрины светятся. Темных улиц нет. Зарплаты растут. И у людей совершенно другое настроение — они улыбаются! - поделился наблюдениями акционер «Корпорации СТС».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подтвердил: с компанией поддерживается постоянный контакт. Переговоры ведутся, в том числе, и об участии энергетиков в жизни социальной сферы региона.

- Это спорт, дети, образование, здоровье людей, помощь инвалидам. По этим векторам будем двигаться и дальше, - уточнил Вадим Шумков.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.