Алексей Коев: «Водные биологические ресурсы – это важная экономическая составляющая региона»

Курганская область – уникальный регион. В нем нет подземных залежей газа и нефти, золотых или алмазных приисков, зато на его территории расположено более трех тысяч озёр и искусственных водоёмов, где водится немало рыбы. Наш собеседник – начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Алексей Коев.

– Алексей Валерьевич, как вы оцениваете наше водное биологическое богатство?

– На самом деле это великая ценность, данная природой, хотя подходящих для ловли рыбы водоёмов насчитывается всего около двух тысяч. На территории нашего региона широко распространены реликтовые озёра, расположенные по древним долинам рек, и пойменные, преимущественно старицы. Для понимания: крупнейшими реками в области являются Тобол и его притоки – Исеть, Убаган, Суерь, Уй и приток Исети – река Миасс.

Водные биологические ресурсы – это важная экономическая составляющая региона, его продовольственная безопасность. Сегодня более пятисот водоёмов переданы в пользование предприимчивым людям. У нас эффективно работают как рыбодобывающие, так и рыбоводные предприятия. Такие, например, как ООО «Курганрыбхоз» во главе с Владимиром Михайловичем Глушковым, научно-производственная фирма «Сибирская тема», возглавляемая председателем областного союза рыбопромышленников Александром Алексеевичем Кудяшевым. Немалый вклад в развитие отрасли вносят и индивидуальные предприниматели: Геннадий Викторович Носков, Геннадий Константинович Пичугин, Александр Николаевич Петров и многие другие.

Шаланды, полные кефали

– Насколько же значимы сегодня объёмы добычи рыбы, учитывая тенденцию к засухе и маловодью?

– Совершенно правильно – погодные условия последних лет не благоприятствуют развитию отрасли. Но при этом объемы добычи водных биоресурсов не снижались! И это благодаря очень грамотной работе пользователей, своевременно и качественно проводивших все предписываемые мероприятия. Для примера: общий их вылов за пять месяцев текущего года составил более 870 тонн. По традиции больше всего было выловлено нашего вкуснейшего бесподобного карася. Ни много ни мало, а это почти 619 тонн.

– Как и чем удается пополнять наши водоёмы?

– Молодая поросль ежегодно пополняет водоёмы, несмотря на то, что посадочный материал достаточно дорогостоящий. Но наши пользователи от него не отказываются, и это помогло многим из них пережить достаточно сложный маловодный период.

– Какие виды рыб, кроме традиционных пеляди и карася, обитают сегодня в водоёмах и какие могут появиться в перспективе?

– Что касается разнообразия, то хотелось бы расширить ихтиофауну для нашего региона. Однако не все зависит от нас, многое – от климата. Традиционно помимо карася в наших реках имеются щука, судак, лещ, язь, сазан (карп), окунь, плотва… Это основные виды. Ну а в озерах по большей части обитают карась и ротан. Что же касается новых видов, то в условиях маловодья рассуждать об этом все-таки сложно. Но попытки есть. Например, в один из товарных водоёмов Курганской области в экспериментальном режиме вселили морскую южную рыбу пиленгас – представителя семейства кефалевых. Ещё часть мальков находится пока в искусственных бассейнах. Но, справедливости ради, это рыба не нашего региона, поэтому сейчас ведётся научное изучение данного эксперимента. Напомню, что в своё время проводились аналогичного рода исследования, которые подтвердили целесо-

образность использования в однолетнем нагуле в маловодных озёрах, но с высокой кормовой базой такой рыбы, как пелядь, а также её гибридов с другими сиговыми. Ну и, конечно, карп. Это те виды рыбы, которые способны принести экономический эффект за один вегетационный период.

И на удочку, и в сеть

– В Правила рыболовства не так давно были внесены коррективы. Не станет ли обычным рыбакам от этого хуже?

– На мой взгляд, внесенные в Правила изменения соответствуют запросам самих рыбаков, в том числе любителей, и хуже уж точно никому не сделают. Так, например, новая их редакция для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, вступившая в силу с 1 сентября 2021 года, будет действовать до 1 сентября 2027 года. В этом документе наконец-то были услышаны давние просьбы рыбаков-любителей и изменена норма вылова на аборигенную рыбу. Скажем, объем на вылов только одного карася с пяти килограммов вырос до десяти. Разве это не значимо? И многие такой возможностью уже пользуются. К тому же устранены некоторые коллизии в Правилах рыболовства, что тоже очень важно. Снят, в частности, запрет рыбалки на удочку в зоне Курганского водохранилища. Теперь там можно осуществлять любительский лов и в зимний период, но с соблюдением всех положений Правил рыболовства. Исключением служит лишь зимовальная яма в черте областного центра.

– А что с любителями сетевой рыбалки? Ведь они давно уже в обиде и хотели бы пересмотра правил ловли рыбы на эту снасть.

– О них тоже визмененных правилах не забыли. Законодательно удовлетворена просьба граждан о возможности применения одной сети на тех озерах, которые не закреплены для промышленного рыболовства и товарного рыбоводства. Процедура оформления такого разрешения уже существует, и проводится она на основании заявлений граждан. При этом для названных орудий лова присваиваются маркировочные номера. Речь идёт либо об одной сети, либо об одном фитиле, изготовленных из капроновой нити. Все параметры Правилами рыболовства также установлены. На сегодня нашим отделом зарегистрировано около 800 сетных орудий лова, и граждане смогут их применять на озерах сразу после запретного (нерестового) периода.

Браконьеров – за решётку!

– Как же у нас организовано любительское и спортивное рыболовство?

– К сожалению, надо отметить, что специализированных водоемов для организации любительского и спортивного рыболовства сейчас в области практически нет. В этом плане изменилось само законодательство, и теперь главенствующим является принцип, который так и звучит: любительская рыбалка свободно и бесплатно. Есть, правда, и ограничение, которое касается рыбоводных участков, где любительское рыболовство запрещено. Все рыболовы понимают, что в условиях Курганской области без зарыбления в озерах ловить, кроме карася и ротана, просто нечего. К тому же и спортсменам негде проводить свои тренировки и соревнования.

– Какую тогда позицию в этом плане занимает Федерация рыболовного спорта Курганской области?

– Да, таковая у нас есть, и возглавляет её известный спортсмен, мастер спорта, победитель командного чемпионата России по ловле карпа в составе команды Зауралья Михаил Летунов. Мы тесно сотрудничаем уже много лет и стараемся все возникающие проблемы решать вместе. В конце мая совместно скорректировали ряд предложений, которые озвучены 31 мая 2022 года руководителю Нижнеобского ТУ Росрыболовства Ивану Матаеву при личном приеме граждан по поручению Президента Российской Федерации. Надеемся, что проблемы наших спортсменов и граждан будут услышаны и внесены соответствующие изменения в действующие Правила рыболовства и закон «О любительском рыболовстве».

– Что беспокоит вас, как профессионала рыболовной отрасли?

– Браконьерство. Им занимаются те люди, которых не беспокоят вопросы сохранения наших водных богатств. Губят рыбу в нерестовый период, используют запрещенные снасти в период зимовки рыбы, иные и вовсе истребляют все живое, применяя такие приспособления, как «электроудочки» и прочие конструкции. Посудите сами. Только в текущем году уже выявлено 571 нарушение Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и природоохранного законодательства. Девять материалов с признаками уголовного деяния направлены в органы дознания МВД для проверки и принятия процессуального решения. На сегодня возбуждено четыре уголовных дела в отношении четырех граждан. И конечно, еще немало у нас таких, которые оставляют после себя на берегу водоёма груды мусора. О каком уж тут рачительном отношении к природе говорить?

– Алексей Валерьевич, что пожелаете рыбакам в преддверии праздника?

– Нашим промышленникам и рыбоводам – богатых уловов, а любителям – чтобы всегда была возможность выбора, куда поехать на рыбалку, и незабываемых трофеев. А еще – чтобы рыбалка приносила им не только материальную пользу, но и моральное удовлетворение. И разумеется, я призываю всех к бережному отношению к нашим природным богатствам, желаю всем крепкого здоровья и, как говорят в народе, ни хвоста ни чешуи!

Вопросы задавал Владимир Седанов. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.