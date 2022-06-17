Алексей Сигидаев: «В медицине случайных людей не бывает»

Медицина – это не только работа, но и призвание. В этой профессии не бывает случайных людей. Если человек пришел в нее, то остается уже навсегда. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, выступая 16 июня на торжественном собрании, приуроченном ко Дню медицинского работника, который будет отмечаться по всей России в предстоящее воскресенье.

- Профессия медицинского работника полностью посвящена служению людям. Она требует от нас терпения, стойкости и человеколюбия, ведь именно мы с вами стоим на страже охраны здоровья жителей Курганской области, - обратился Алексей Сигидаев к коллегам, собравшимся в Курганском областном доме народного творчества.

Директор Департамента здравоохранения Курганской области высказал им теплые сердечные пожелания с наступающим Днем медицинского работника, искренне пожелал каждому здоровья и счастья.

- От себя лично еще хочу пожелать, чтобы мир вокруг нас стал немного терпеливее и, наверное, умнее. Спасибо вам большое за бескорыстие, терпение, стойкость, человеколюбие, выдержку, самоотдачу и профессионализм! Это те качества, которые всегда отличали нас, медицинских работников, - заявил Алексей Сигидаев.

Николай Волков.

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