Алена Лопатина: “Семья, дети – приоритет государственной политики России”

В этом году впервые День семьи, любви и верности будет отмечаться, как государственный праздник. Он был учрежден указом Президента РФ. Праздник должен способствовать сплочению общества, укреплению традиционных семейных ценностей и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, считают эксперты.

Закрепление события на государственном уровне еще раз доказывает, что семейные ценности становятся основой идеологии в России. На практике это отражается в том, что новые меры помощи семьям с детьми регулярно принимаются на федеральном и региональном уровне.

“Семья, дети – приоритет государственной политики России. Это подтверждается тем, что глава государства объявил 8 июля официальным праздником. Не зря говорят, что крепкие, дружные, большие семьи с детьми – крепкое государство. А сегодняшняя Россия много делает для того, чтобы поддержать семьи льготами”, - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина

С ней согласна депутат Курганской городской Думы Анастасия Денисенко. “Думаю, что именно традиционные ценности и уважение к семье – это то, что объединяет подавляющее большинство россиян. Россия была и всегда будет страной, где чтут и уважают традиции, а семья и дети являются приоритетом государственной политики. Власти стараются максимально поддерживать семьи социальными льготами, разовыми и постоянными выплатами, различными инициативами”, - отметила она.

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