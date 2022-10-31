Альменевцы высылают мобилизованным мёд и вяжут для них носки

Жители альменевских деревень Майлык, Искандарово, Зеникай, Танрыкулово, Вишняково, Мир, Казенное проявляют активность в сборе необходимых вещей и продуктов для мобилизованных.

Альменевцы - Сергей Лыжин сдал 60 литров меда, а Гульнара Зиннурова связала носки и подшлемники для солдат.

В сборе помощи принимают участие и дети. Ученики четвёртого класса Альменевской школы вместе с родителями сформировали аптечки.

Братья Ярослав и Владислав Качалкины сами заработали деньги и купили на них тетради и ручки для солдат.

Ранее на закупку экипировки и снаряжения для мобилизованных правительство Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова направило 38 млн рублей.

«Наших ребят обеспечивают всем необходимым, но помощь никогда не бывает лишней. Поэтому благодарим каждого из земляков, кто поддерживает наших мобилизованных парней», - отмечает глава Альменевского округа Алексей Снежко.

В Альменевском муниципальном округе очень востребованной у семей мобилизованных оказалась помощь в обеспечении дровами. Штаб, который возглавляет Ринат Каримов, заместитель главы округа по социальным вопросам, составил список семей, которым нужна такая поддержка.

«Благодарим за помощь, своевременную и такую необходимую, заместителя главы администрации Каримова Рината Ришатовича и Жуковского Владимира Васильевича, лесника Альменевского лесхоза», - написали альменевцы в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Наши земляки, те, кто ушел защищать Родину, могут быть уверены, что их семьи не останутся без помощи.

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