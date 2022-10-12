Альменевские фермеры получат около 20 миллионов рублей господдержки

Фермерский бум начался в Альменевском округе два года назад. Тогда, в 2020 году, жители желающие заниматься земледелием и животноводством, выиграли сразу десять грантов. На грантовые деньги построено 8 животноводческих помещений, поголовье КРС в округе начало стремительно расти, и практически вдвое увеличились площади арендованных под сельскохозяйственные цели земельных участков.

Два года подряд альменвцы стабильно заявляются на грантовые конкурсы и также стабильно их выигрывают. В этом году грантовую поддержку из областного и федерального бюджета получат пять человек.

Среди них жители Байганино, Юламаново - Гульзада Бакирова, Фангат Гималдинов, Фарит Мерзалиев, Луиза Сабирова и даже житель Челябинска, намеренный вернуться на малую Родину, Риваль Якупов.

Кроме того в ближайшем будущем в селе Юламаново появится кооператив сельсхозтоваропроизводителей, куда войдут КФХ и личные подсобные хозяйства. Это начинание тоже получило грантовую поддержку.

Получатели грантов планируют развивать мясное животноводство и выращивать КРС породы герефорд.

- С реализацией выращенной мясной продукции у наших фермеров проблем обычно не возникает – рассказал Сергей Прохоров, руководитель отдела сельского хозяйства администрации Альменевского округа. – Поскольку мясо отличного качества, его с удовольствием принимают предприятия Челябинской и Свердловской областей. Также мясо реализуется в Альменево, дважды в неделю на ярмарке.

Одним из условий нынешнего конкурса было наличие помещений для содержания КРС, либо намерения его построить. В настоящий момент двое соискателей оформляют земельные участки для строительства. У остальных помещения уже имеются.

Причиной такого активного интереса у фермеров к развитию и созданию новых производств является хорошая разъяснительная работа, которую проводят специалисты сельхозотдела местной администрации.

По словам Сергея Прохорова, в планах у аграриев - создание еще двух кооперативов на базе КФХ и личных подсобных хозяйств по сбору молока и птицеводству.

Фото из архива из распространяемой на территории Альменевского округа газеты «Трибуна».

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