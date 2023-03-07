Альменевские школьники разбирались в «мусорной проблеме»

Альменевские школьники узнали о принципах сортировки вторсырья.

Экологическую игру для третьеклассников Альменевской школы провела Ольга Колпенских, руководитель молодежного клуба РГО "Роза ветров".

Ребята узнали, в чем заключается «мусорная проблема».Изучили, какие существуют способы обращения с отходами: отправить их на свалку, сжечь или переработать. Узнав о плюсах и минусах каждого из способа, они пришли к единогласному решению, что переработка – это самый лучший способ превратить мусор из врага в союзника.

С интересом ребята приняли участие в практической части по сортировке отходов по видам, сообщили в редакции газеты «Трибуна».

"К сожалению, пока в нашем регионе раздельный сбор отходов развит слабо и не установлены специальные контейнеры. Но периодически в село Альменево приезжает представитель некоммерческого проекта «РазделяйКа», и все могут сдать собранные ими отходы по видам на переработку", - рассказала Ольга Колпенских.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.