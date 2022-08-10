Альменевский боксер вернулся с международных соревнований с медалью

С 27 июля по 8 августа в г. Владивосток прошли 7 международные игры "Дети Азии".

"Дети Азии" - так называются юношеские олимпийские игры, проводимые с 1996 года олимпийским комитетом, проходят один раз в 4 года.

На этих играх собрались 1355 спортсменов из 13 стран, выступающие в 19 видах спорта.

В программе игр был представлен вид спорта бокс, проводимый Всемирной Ассоциацией бокса (IBA).

В весе до 63 кг выступал Альменевский боксёр Егор Глебов под руководством Линара Фархутдинова.

Егор занял третье место в соревнованиях, уступив в бою за выход в финал представителю Узбекистана, Чемпиону Азии 2022 года Абдуллоху Тохирову.

Егора Глебова наградили бронзовой медалью и дипломом.

Поздравляем юного спортсмена и его тренера с заслуженным успехом!

Тренер Егора Глебова Линар Фархутдинов:

- Это масштабное событие – международные соревнования. Для Егора это огромный опыт. Ему было конечно, нелегко, международная площадка, особые правила. Да и противник у него был один из сильнейших спортсменов. Поэтому его результат - это очень хорошо.

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