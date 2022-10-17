Альменевский фермер благодаря гранту приобрела три десятка нетелей

Жительница деревни Шарипово Альменевского округа Луиза Сабирова воспользовалась возможностью получить грант по реализуемой в Курганской области программе «Агростартап». На 4 миллиона рублей фермер закупила 31 нетель симментальской породы крупного рогатого скота. Справляться с хозяйством сельчанке помогает наемный работник. Это, кстати, одно из условий для получения поддержки фермерства. По словам Луизы Сабировой она намерена в дальнейшем увеличить поголовье животных.

«Агростартап» - это отличная возможность создания и развития фермерского хозяйства. Цель программы - помочь сделать первые шаги тем, кто намерен связать жизнь с фермерским трудом, - прокомментировал директор департамента АПК Павел Кощеев.

Грантовая поддержка востребована в регионе. В текущем году в Курганской области выделено на развитие малых форм хозяйствования 297,8 млн. рублей, будет поддержано 65 проектов, что на 15 проектов и 57,3 млн. больше, чем в 2021 году.

Фото управления ветеринарии Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.