Альменевский фермер за три года увеличил посевные площади почти в десять раз

Житель села Мир Дамир Шагиахметов начал заниматься сельским хозяйством три года назад. Первый посевной клин его составлял немногим более ста гектаров. К 2022 году он увеличил свои посевные площади до 1020 га – практически в десять раз.

- У него стабильно высокая урожайность, - рассказали о фермере в отделе сельского хозяйства администрации Альменевского муниципального округа, - прошлом году даже на фоне засухи, урожайность на его полях составила 11 центнеров с гектара. Также он занимается парами, вводит в оборот пашню. В прошлом году – порядка 320 га. По плану – увеличение посевных площадей до 2500 га. Кроме того, в его крестьянско-фермерском хозяйстве практически не применяют гербициды.

-Как у вас получается, не применяя разную «химию» получать довольно высокие урожаи? Какой секрет знаете?

- Да, какой секрет?! С землей нужно работать, паровые участки успевают накопить влагу и полезные вещества. У нас сформировался трехпольный оборот. Также мы сеем сошниковыми сеялками, оттого посевы более равномерные, всходы дружные. Ну и освобождаем поля от сорняков, обрабатываем их механически, культивируем. Это старые методы, советские – осенью обработать поля, весной влагу закрыть и правильно посеять, - поясняет фермер.

В этом году у Шагиахметова посеяно 620 га зерновых и зернобобовых культур и 400 га льна. И виды на урожай снова неплохие.

- Еще бы технику новую купить , - вздыхает фермер. Первый год, например, купил трактор, так он у нас прямо в поле сыпаться начал, там и ремонтировали. Жили в поле – в казане обед варили, запчасти в поле везли и делали там же.

По профессии Дамир – тракторист-машинист, учился и строительном техникуме. Долгое время занимался различной коммерческой деятельностью. В основном, лесом, дровами, металлом. От этой сферы не отошел и на сегодняшний день. Просто добавил себе еще пару направлений. Сейчас дополнительно занимается животноводством – разводит овец. В отаре порядка трехсот голов.

Есть в нашем герое крепкая хозяйственная жилка. Все идет в дело и куда-нибудь пригождается. А по окончании сельскохозяйственного года, его работники не отправляются в вынужденный отпуск, а переходят мастерские, где занимаются ремонтом сельхозтехники. Весной механизаторы садятся на тракторы, которые сами же и ремонтировали. Есть резон делать все качественно.

«Сейчас практически все «пальцы» для борон покупают, рассказали в сельхозотделе, а в хозяйстве Шагиахметова их восстанавливают в кузнице – и снова запускают в работу.

Сейчас Дамир Наркисович планирует ремонт складского помещения, готовит зерносклад для хранения семенного материала. Также планирует более активно развивать животноводство

- Мы уже обсуждали с ним возможность зайти на конкурс для грантовой поддержки на развитие животноводства - рассказал Сергей Прохоров, - тем более, что опыт работы в животноводстве у него есть. Думаю, что в недалеком будущем у нас получится воплотить этот проект в жизнь.

- Дамир Наркисович, а что самое трудное, на ваш взгляд в труде главы КФХ? Наверное, кадры хорошие подобрать?

- Самое трудное – это старая техника, - смеется фермер, - и нестабильное финансовое положение. Очень дорогие запчасти и ГСМ. Пока что я только вкладываю в землю все силы и ресурсы. Причем со всех сфер своей деятельности. Когда купим хорошую технику, будет гораздо легче. А что касается «кадров», то мне, наверное, повезло. У меня хорошо работают люди. Ну и мотивировать нужно уметь правильно. У меня сейчас трудятся 5 трактортов и два водителя.

- Нам известно, что вы не первый год занимаетесь строительством мечети в селе Мир, расскажите об этом.

- Мечеть мы начали строить лет пять назад. Собирали пожертвования, установили ящики для сбора средств в общественных местах. Люди хорошо откликались. Завезли материалы, начали потихоньку строить. Муфтият нам помог вставить окна. На сегодняшний день уже

возведено здание, вставлены окна и двери. Стены обшиты дранкой. Планируем штукатурить.

- Каждый человек когда-то задумывается – для чего он пришел в этот мир? Как нужно жить? Я тоже об этом думал. Однажды мне привезли особые книги, я ими зачитывался просто, а потом четыре года учился в медресе. Проходил курсы. Я убежден – душе нужна духовная пища. И я, наконец, понял, как и для чего нужно жить человеку, - рассказывает Дамир Шагиахметов. - Курить бросил, так как все, что затуманивает разум и вредит здоровью – душа не принимает. Мой сын тоже получил образование в Сафакулевском медресе.

- Так для чего человек живет все-таки? И изменилось ли что-то в жизни после этого понимания?

- Раз пришел в этот мир – нужно быть полезным. Полезным обществу, опорой своей семье. Нужно жить для будущей жизни, мы же не знаем, на сколько мы здесь... Нужно успевать делать хорошее, свой след оставить на земле.

Юлия Кондратова. Фото предоставлено героем публикации.

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