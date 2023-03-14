Альменевский округ готовится к пожароопасному сезону

По поручению губернатора Вадима Шумкова в Альменевском муниципальном округе ведется подготовка к новому пожароопасному сезону.

Опираясь на опыт предыдущих лет, проведена опашка всех населенных пунктов осенью, а не весной, как это традиционно делалось. Всего с помощью техники территориальных отделов опахали территории вокруг 33 населенных пунктов округа, там где было необходимо, выкосили камыш.

На сегодняшний день в Альменевском округе сформированы 33 добровольных патрульных группы, которые будут патрулировать населенные пункты и прилегающие территории с целью выявления несакционированного сжигания мусора, сухой растительности. В настоящий момент ведется работа по оснащению патрульных групп ранцевыми огнетушителями и шансовым инструментом. Кроме того, по словам главы округа Алексея Снежко, проинспектированы 11 муниципальных пожарных постов. Приобретаются новые пожарные рукава и боёвки для пожарных. Обновляется материальная база. В прошлом году приобрели громкоговорители, чтобы при возникновении ЧС можно было быстро оповестить население, сориентировать людей, что необходимо делать.

Как сообщает редакция районной газеты, Альменевский округ стал лучшим в сфере безопасности по итогам 2022 года и был награжден Дипломом I степени от Главного управления МЧС России по Курганской области.

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