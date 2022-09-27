Альменевский округ выполнил план по частичной мобилизации

В Курганской области, как и в других регионах России, проходит частичная мобилизация. В Альменевском округе ребят отправляли вчера и сегодня. «Задание по Альменевскому округу выполнено. По поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова с собой призывникам выдали сухпайки, которые приобрела администрация округа», - сообщил глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко на своей странице «ВКонтакте». Также он отметил, что многие из жителей пришли в военкомат, не дожидаясь повестки. Молодые люди готовы к защите интересов своей Родины. У призывников настрой серьёзный. Сейчас ребята уже отправлены в областной пункт сбора. «А мы в свою очередь вместе с социальными службами, как и поручил глава региона, позаботимся о семьях наших земляков, пока они выполняют воинский долг», - заверил руководитель округа. Остальные округа Курганской области завершают сборы частичной мобилизации 28-29 сентября.

Фото со страницы Алексея Снежко в соцсети «Вконтакте».