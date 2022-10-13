Алёна Лопатина договорилась с начальником УФСИН о том, чтобы женщинам в колониях уделяли больше внимания

Детский омбудсмен Алёна Лопатина и начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин решили расширить взаимодействие. Речь о женских исправительных колониях и уголовно-исполнительной инспекции.

Они рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности в регионе, социализации несовершеннолетних, отбывающих наказание без изоляции от общества. В рамках этой деятельности уполномоченный по правам детей планирует посетить муниципальные округа Зауралья, встретиться с осужденными, их родителями и опекунами на базе филиалов уголовно-исполнительной инспекции. В Кургане такая работа уже организована. Несовершеннолетним оказывается консультативная помощь, совместно с сотрудниками УИИ проводятся мероприятия по повышению правовой грамотности.

Еще одно значимое направление сотрудничества – работа с женщинами, отбывающими наказание в исправительных колониях № 4 города Кургана и № 7 рабочего посёлка Юргамыш. «Мы действуем в интересах детей, – подчеркнула Алёна Лопатина. – Будем оказывать юридическую помощь осужденным, помогать им восстановить связь с детьми. Планируем работать с опекунами, которые препятствуют общению детей с родителями, находящимися в местах лишения свободы. Каждый случай будет рассмотрен детально, чтобы не допустить нарушения прав малолетних, ухудшения условий их жизни».

Накануне детский омбудсмен посетила ИК-7. В учреждении она провела личный прием осуждённых по вопросам опеки над детьми, ограничения или лишения родительских прав, сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.

Михаил Мачушкин заверил, что администрация исправительных учреждений и коллектив управления окажут аппарату уполномоченного по правам ребёнка всестороннюю поддержку.

Сотрудничество УФСИН России по Курганской области и детским омбудсменом выстроено на высоком уровне. Алёна Лопатина регулярно посещает учреждения, в которых содержатся несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, проверяет материально-бытовое обеспечение, соблюдение режима дня, реализацию права на образование, возможность поддержания связи с родными. Жалоб на условия содержания от подростков и их родственников не поступало.

В СИЗО-1 города Кургана, благодаря созданию попечительского совета под председательством Алены Лопатиной, удалось улучшить качество воспитательной работы с несовершеннолетними. Общественные деятели, представители организаций культуры, образования и здравоохранения проводят для них познавательные, спортивные, патриотические мероприятия.

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