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Алёна Лопатина: «Наша задача - помочь детям с определением правильного вектора развития»

Предложила разработать план мероприятий на ближайшие несколько месяцев.

28 сентября, 2022 - 11:30

Руководители организаций и учреждений поддержки детства и предприниматели приняли участие в открытом диалоге. Инициатором встречи стал комитет по развитию женского предпринимательства Курганского регионального отделения «Опора России"».

Цель разговора - реализация инициатив для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Разговор начала детский омбудсмен Алена Лопатина. Она предложила разработать план мероприятий на ближайшие несколько месяцев для детей разных категорий и интересов, сообщает vk.com/upr45.
- Наша задача не повеселить, а помочь детям с определением правильного вектора развития, - отметила она.
Представители бизнеса проявили заинтересованность в оказании помощи в профориентации, трудоустройстве, в проведении творческих и спортивных состязаний. Следующую встречу наметили провести в областном социально-реабилитационный центре.

 

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28 сентября, 2022 - 11:30

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