Алёна Лопатина объявила о старте конкурса «Засветись! Будь заметнее»

Конкурс «Засветись! Будь заметнее» будет проходить с 21 ноября по 1 декабря 2022 года. Вся информация будет размещаться в социальной сети «ВКонтакте» в группе Уполномоченного по правам ребёнка в Курганской области Алёны Лопатиной «УПР-45».

Конкурс проводится в трёх номинациях: «Засветилась вся семья!» – с 21 по 23 ноября - на лучшую семейную фотоработу по популяризации световозвращающих элементов в семье; «Оригинальное использование световозвращающих изделий» - с 24 по 26 ноября - на одежде, сумках, колясок, самокатов, ошейниках, аксессуарах для животных и т.д.; «Засветился сам – засвети друга!» - с 27 по 29 ноября - на лучший коллаж фотоработы с наибольшим числом изображенных участников со световозвращающими элементами.

В конкурсе могут принять участие образовательные организации всех типов и видов, индивидуальные работы детей и семейные работы.

30 ноября – день онлайн-голосования – выбор участника, которому достанется приз зрительских симпатий.

Для участия в конкурсе нужно разместить фотоработу в социальной сети «ВКонтакте» в группе Уполномоченного по правам ребенка в Курганской области в комментариях под постом о выбранной номинации в указанные даты с информацией о муниципальном образовании, фамилии, имени, номера школы или детского сада.

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