Алёна Лопатина оценила условия содержания детей в Тюменской воспитательной колонии

В Тюменской воспитательной колониисостоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню России. На нем побывали уполномоченный по правам ребёнка Алена Лопатина и ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних города Кургана Вера Усынина.

Воспитанники колонии показали концерт, в котором звучали песни и стихи о родине в исполнении ребят, также парни показали мастерство в танцевальном жанре, сообщает vk.com/upr45. Гости привезли передачи и приветы от родителей и муниципальных комиссий.

После концерта детский омбудсмен встретилась с курганцами, которые поделились успехами в учёбе, так четверо ребят сдали ЕГЭ и окончили 11 классов. В отношении нескольких воспитанников решается вопрос об условно-досрочном освобождении. Условия проживания детей соответствуют нормам. Жалоб от воспитанников колонии не поступило.

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