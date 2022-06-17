Новый мир
Курган 19o
Курс ЦБ:$56,8658,95
16+
Версия для слабовидящих

Алёна Лопатина оценила условия содержания детей в Тюменской воспитательной колонии

Также посетила концерт, посвящённый Дню России.

17 июня, 2022 - 09:30

В Тюменской воспитательной колониисостоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню России. На нем побывали уполномоченный по правам ребёнка Алена Лопатина и ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних города Кургана Вера Усынина.

Воспитанники колонии показали концерт, в котором звучали песни и стихи о родине в исполнении ребят, также парни показали мастерство в танцевальном жанре, сообщает vk.com/upr45. Гости привезли передачи и приветы от родителей и муниципальных комиссий.

После концерта детский омбудсмен встретилась с курганцами, которые поделились успехами в учёбе, так четверо ребят сдали ЕГЭ и окончили 11 классов. В отношении нескольких воспитанников решается вопрос об условно-досрочном освобождении. Условия проживания детей соответствуют нормам. Жалоб от воспитанников колонии не поступило.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

17 июня, 2022 - 09:30

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество