Алёна Лопатина: "Отрадно сознавать, что наши предложения находят отклик"

Детский омбудсмен приняла участие в расширенном заседании Координационного совета Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа по вопросу «Доступная и качественная помощь - основа системы защиты прав и законных интересов ребёнка».

Как сообщает vk.com/upr45, уполномоченный по правам ребёнка Алёна Лопатина представила доклад на тему: «Самовольный уход несовершеннолетнего из организаций для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как показатель несовершенства системы жизнеустройства подростков».

«Отрадно сознавать, что предложения, которые мы озвучиваем, находят отклик у коллег, значит над их реализацией будем работать сообща», - считает курганский детский омбудсмен.