Алёна Лопатина ознакомилась с условиями содержания несовершеннолетних в учреждениях исполнения наказания

В Кургане состоялась встреча уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Шалютина и уполномоченного по правам ребёнка в Курганской области Алёны Лопатиной с помощниками начальников региональных УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Свердловской области Маратом Кабировым, Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Кобзаревой и Курганской области Евгением Поляковым.

- Обсудили с коллегами условия содержания несовершеннолетних в учреждениях исполнения наказания. Кроме того принято решение о возобновлении практики выдачи "рюкзака освободившегося". Это набор необходимых вещей, который позволит обеспечить на первое время несовершеннолетнего средством связи и вещами, обувью по сезону и по размеру, - поделилась Алена Лопатина.

Как сообщает vk.com/upr45, несовершеннолетние осужденные из Курганской области отбывают наказание в воспитательных колониях Свердловской, Тюменской, Томской областей.



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