Алёна Лопатина просит родителей больше говорить со своими детьми, слушать и слышать их

Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина на своей странице в социальной сети «Вконтакте» предложила землякам отвлечься от компьютеров и гаджетов и посвятить время любимому делу, прогулкам, живому общению, ведь в последнее воскресенье января отмечался Международный день без интернета.

«Нередко родители бывают недовольны, что ребенок много времени проводит в интернете. А какой пример мы сами подаем своим детям? Мамы и папы, эта дата – прекрасная возможность вам проверить себя: а сколько времени вы готовы провести без компьютера и телефона в руках, без постоянного просмотра мессенджеров и соцсетей?» – написала Алёна Лопатина.

Детский омбудсмен представила свой список интересных дел для всей семьи. Среди них – посещение катка, просмотр семейного фотоальбома, настольные игры и многое другое.