Алёна Лопатина проверила, как дети переходят дорогу

Уполномоченный по правам ребёнка Алёна Лопатина приняла участие в работе родительского патруля курганской гимназии № 32.

Стоя на ближайшем к школе перекрёстке, родители в ярких жилетах останавливали детей, пересекающих дорогу по диагонали, минуя дорожную разметку. «Оказывается дети отлично знают, что так делать нельзя, но торопясь, выбирают небезопасный переход. Среди нарушителей были и родители с детьми! Ещё раз подчёркиваем значимость личного примера взрослого!» - отметила детский омбудсмен Алён Лопатина.

Добавим, что в начале учебного года Управлением ГИБДД России по городу Кургану проведено профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Выявлено более 100 детей, нарушающих правила дорожного движения, столько же водителей перевозили маленьких пассажиров без специальных удерживающих устройств.

Добавим, что 15 сентября в кургане прошла необычная акция под названием «У пешеходов нет подушки безопасности».

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