Алёна Лопатина: «Регулярные выплаты алиментных обязательств - реальный шаг к восстановлению родительских прав»

Родители обязаны участвовать в содержании своих детей, даже если по решению суда ограничены или лишены родительских прав. Такого мнения придерживается детский омбудсмен Алена Лопатина.

- Мы не только совместно со службой судебных приставов рассматриваем обращения граждан по этой тематике, но и проводим проверку полноты взысканий в отношении детей, оставшихся без попечения родителей. Уверена, что регулярные выплаты алиментных обязательств - реальный шаг к восстановлению родительских прав, - отметила Алёна Лопатина на пресс-конференции в УФССП по Курганской области.

По информации УФССП по Курганской области, среднестатистическим должником оказался мужчина 39-ти лет. Самое распространенное имя среди должников Александр. Такие мужчины работают, но имуществом не владеют. Наибольшим результат воздействия на отцов, не исполняющих свои обязанности по содержанию детей, принесли ограничение специального права на пользование транспортным средством, привлечение к административной ответственности, арест имущества неплательщиков, а также ограничение в праве выезда за пределы РФ. Самому молодому должнику - 19 лет, самому зрелому – 73 года.

Среднестатистическая женщина-должница – 38-летняя мать без постоянного дохода и имущества. К женщинам применяются аналогичные меры принудительного взыскания, как и к мужчинам. 9 % должниц носят имя Наталья. Самой возрастной должнице по алиментам 60 лет, а самой молодой 21 год.

Как сообщает vk.com/upr45, наибольшее количество должников по алиментам проживают в Кургане (27% от общего числа), далее в такой статистике - Шадринск (11%) и Кетовский район (7%), наименьшее - в Альменевском районе (1% от общего числа). Частоозерский и Юргамышский районы – лидеры по количеству работающих должников по алиментам.

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