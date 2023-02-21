Алёна Лопатина: «Создание фонда адресной поддержки семей участников СВО послужит на благо защитников Родины»

Создании в России государственного фонда адресной поддержки семей участников специальной военной операции послужит на благо защитников Родины.

«С первых дней начала мобилизации в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Михайловича Шумкова семьям наших мобилизованных земляков оказывается адресная помощь. Потому, думаю, что в сердцах многих россиян благодарностью и пониманием отозвалось решение о создании в России государственного фонда адресной поддержки семей участников специальной военной операции, и то, что структурно он охватит все регионы. Думаю, что для семей наших защитников это станет дополнительным подспорьем, потому что помощь и внимание никогда не бывают лишними», - прокомментировала Алёна Лопатина.

Владимир Путин подчеркнул, что объем "детского бюджета" вырос в разы. И это отражается на состоянии детской инфраструктуры, которая (и это заметно в нашем регионе) развивается и в городах, и в сёлах. Детский омбудсмен отметила, что идея о продолжении данного курса вселяет уверенность в создании наилучших условий для реализации интеллектуального, творческого, спортивного потенциала наших детей.

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