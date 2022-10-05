В Пензе 4-5 октября проходит XIX Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребёнка в РФ, посвящённый вопросам защиты прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Курганскую область представляет региональный омбудсмен Алёна Лопатина, сообщает vk.com/upr45.
Делегаты рассматривают широкий круг вопросов, посвящённых реабилитации и абилитации детей с инвалидностью и поддержке их родителей. По информации пресс-службы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, участники съезда обсуждают темы протокола сообщения диагноза, ранней помощи, паллиативной помощи, организации сопровождаемого проживания, работу центров дневного пребывания инвалидов, будущее домов-интернатов для детей-инвалидов, вопросы ментального здоровья в целом.
Алёна Лопатина в Пензе участвует в обсуждении вопросов по защите прав детей
На повестке съезда – тема здоровья
В Пензе 4-5 октября проходит XIX Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребёнка в РФ, посвящённый вопросам защиты прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Курганскую область представляет региональный омбудсмен Алёна Лопатина, сообщает vk.com/upr45.
Руководитель зауральского управления соцзащиты поздравила педагогов
Студенты получат уникальные теоретические знания и навыки по разработке бизнес-проектов в соцсфер
О запуске проекта в Курганском IT-колледже рассказала заместитель губернатора Оксана Куташи
Капитальный ремонт завершен ив 1350 многоквартирных домах
За год здесь будут проходить обучение около тысячи мальчишек и девчонок
Поздравляют и благодарят педагогов
Комментарии