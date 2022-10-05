Алёна Лопатина в Пензе участвует в обсуждении вопросов по защите прав детей

В Пензе 4-5 октября проходит XIX Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребёнка в РФ, посвящённый вопросам защиты прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Курганскую область представляет региональный омбудсмен Алёна Лопатина, сообщает vk.com/upr45.

Делегаты рассматривают широкий круг вопросов, посвящённых реабилитации и абилитации детей с инвалидностью и поддержке их родителей. По информации пресс-службы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, участники съезда обсуждают темы протокола сообщения диагноза, ранней помощи, паллиативной помощи, организации сопровождаемого проживания, работу центров дневного пребывания инвалидов, будущее домов-интернатов для детей-инвалидов, вопросы ментального здоровья в целом.