Алёна Лопатина взяла на личный контроль решение вопросов по оказанию помощи особенным детям

Детский омбудсмен Алёна Лопатина, представители регионального департамента образования и науки, департамента здравоохранения, а также специалисты Департамента социальной политики города Кургана ответили на вопросы мам и пап, воспитывающих особенных детей.

Речь на встрече шла об оказании социальной помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в Курганском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями, сообщается в группе детского омбудсмена в соцсети «Вконтакте».

Заместитель начальника регионального Главного управления социальной защиты населения Ирина Кудрявцева отметила необходимость прямого диалога и регулярности встреч с родителями детей с особыми потребностями.

Решение отдельных вопросов уполномоченный по правам ребёнка Алёна Лопатина взяла на личный контроль.

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