Алёна Степанова: «Педагогический стаж «учительской» семьи – 75 лет»

Учитель – это призвание! Кому, как не мне, знать правдивость этих слов? Ведь три поколения женщин в моей семье носят гордое звание – педагог. Педагогический стаж нашей «учительской» семьи – 75 лет.

Все началось в далеких 70-х годах, когда моя бабушка, Соколова Екатерина Ивановна, в девичестве Малюгина, окончив Костыгинскую семилетнюю школу, поступила в Куртамышское педагогическое училище по направлению «Учитель начальных классов». Учеба давалась ей легко. Те годы бабушка вспоминает с улыбкой на лице. Именно тогда она познакомилась с лучшими подругами, тоже учителями. С некоторыми общается и по сей день. В 1966 году, окончив училище, бабушка по распределению поступила на работу в Сетовскую восьмилетнюю школу Целинного района, где встретила своего суженого. Спустя год Екатерина Ивановна переехала в деревню Кузьминовку и продолжила педагогическую деятельность там. Позже, в 1973 году, бабушка стала учителем начальных классов в Чистовской восьмилетней школе. Именно в этой школе она проработала более 25 лет, была награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».

Бабушка вспоминает: «Работать раньше всегда было интересно и приятно. Дети хотели учиться. Родители во всем поддерживали школу и учителей. Всегда была уверена в том, что выбрала правильную профессию. Многие мои ученики, сейчас уже бабушки и дедушки, не забывают меня и сейчас. Приезжают с цветами и говорят: «Спасибо, наша первая учительница!» Видимо, все верно делала». Сейчас Екатерина Ивановна давно на пенсии, но педагогика не отпускает ее. Она с удовольствием применяет свои знания на внуках и правнуках, а их у нее целых десять! За свою долгую и интересную жизнь бабушка воспитала троих детей. Одна из них – моя мама, Клепинина Ирина Леонидовна. Именно она пошла по педагогическим стопам бабушки. Никто не сомневался, что маленькая Ирина в будущем станет педагогом, ведь с самого детства она постоянно находилась в стенах школы. Такая уж участь у детей, чьи родители работают учителями. В 1986 году, окончив только один курс Курганского государственного педагогического института, Ирина Леонидовна вернулась в родное село и начала работать учителем в Чистовской школе. Позднее, в 1994 году, мама окончила заочное отделение исторического факультета. Более 20 лет добросовестной работы привели к тому, что в 2008 году Ирина Леонидовна стала директором школы. За свой 36-летний стаж работы мама награждена Почетной грамотой Главного управления образования и Почетной грамотой Министерства просвещения. В 2019 году, заняв первое место в районном конкурсе «Лучший руководитель», приняла участие в региональном этапе данного конкурса. Мама работает в любимой школе до сих пор. Каждый раз, когда разговор заходит о заслуженном отдыхе, говорит: «Как я детей брошу? Как я без моей школы?» Возразить на эти слова нечего. И я ее полностью понимаю. Ведь сама учитель. Зовут меня Степанова Алена Юрьевна. Признаться честно, после окончания школы не думала, что стану педагогом. Именно поэтому сначала получила профессию медицинской сестры в Юргамышском медицинском колледже и поступила в Курганский государственный университет на дефектологическое отделение. Будучи на последнем курсе, решила, что хочу быть еще и педагогом. Поэтому пошла на курсы профессиональной переподготовки в Институт развития образования и социальных технологий на учителя иностранного языка. Именно в этот период я, как когда-то и моя мама, начала работу в родной школе. В результате, получив в 2017 году сразу две специальности, я продолжила педагогическую деятельность. На данный момент я работаю в своей школе уже целых 9 лет, но кажется, что прошла всего пара месяцев. Так всегда происходит при работе с детьми. Ведь они как вечные двигатели. Не дают учителям стареть и скучать.

В начале своего рассказа я уже говорила: «Учитель – это призвание»! И это чистая правда. Педагог – это своего рода волшебник, который может объединить несколько поколений людей. Это тот, кто может обобщить уроки прошлого, передать их детям в настоящем, взрастив тем самым наше будущее. В этом и заключается истинное призвание педагога. Не так ли?

Алёна Юрьевна Степанова, учитель иностранного языка МКОУ «Чистовская ООШ» Альменевского муниципального округа.

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