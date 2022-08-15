Анатолий Потанин: «Возродили растениеводство – возродим и животноводство!»

Вся жизнь Анатолия Потанина связана с сельским хозяйством. Сейчас он руководит ЗАО «Путь к коммунизму» в Юргамышском районе, которое в начале 2020 года вошло в состав научно-производственного агрохолдинга «Кургансемена». На родное предприятие устроился 46 лет назад. За это время прошел длинный путь от простого бригадира до директора.

Анатолий Владимирович рассказывает, что к концу 2019 года хозяйство испытывало серьезные финансовые проблемы. Чтобы обрабатывать 22 тысячи гектаров пашни, была необходима новая техника, весь машинно-тракторный парк к тому времени был прилично изношен, а возможностей таких не было, только одни долги перед банком и поставщиками. Но ситуация изменилась к лучшему, когда предприятие вошло в состав крупнейшего агрохолдинга.

- В 90-е годы мы были базовым семеноводческим хозяйством компании «Кургансемена», поэтому совместно с Маратом Нуриевичем Исламовым в составе агрохолдинга решили снова заняться семеноводством и для начала обновить машинно-тракторный парк, освоить новые технологии в растениеводстве, подготовить квалифицированную команду механизаторов. Первым делом по просьбе Марата Нуриевича Исламова весной 2020 года всему коллективу была поднята зарплата сразу на 20%, за два с половиной года повышение зарплаты составило более 40%, - рассказывает Анатолий Потанин.

Только на проведение посевной кампании в этом году научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена» нам выделил более 150 млн рублей, 70 из которых потратили на приобретение сельхозтехники, а также были получены кредиты банка под гарантии агрохолдинга. За два с половиной года сумма инвестиций агрохолдинга в наше предприятие составила 400 миллионов рублей. Было приобретено два современнейших дорогостоящих посевных комплекса, тракторы, самоходные опрыскиватели и жатки, зерноуборочные комбайны, завершено строительство семеноводческой линии.

- Одним словом, сделано многое, чтобы развивать растениеводство. Это уже не говоря о средствах защиты растений и минеральных удобрениях. Их нам предоставляют в полном объеме! Кроме того, мы увеличили посевные площади за счет сокращения паров, - делится Анатолий Владимирович.

И за такое доброе к себе отношение земля сполна отблагодарила тружеников! Благодаря переходу на современные агротехнологии и грамотную организацию производства, а также плотному взаимодействию с агрономической службой агрохолдинга, впервые за много лет нынче были достигнуты высокие результаты в растениеводстве. Например, урожайность ярового ячменя - более 40 ц/га. Порадовала и озимая рожь – аграрии собрали 35 центнеров с 1 гектара, столько же дал и овес.

Предприятие также порядка 30 лет занимается молочным животноводством. По словам руководителя предприятия Анатолия Потанина, серьезные проблемы в животноводстве начались семь лет назад:

- По причине изношенности материально-технической базы, массового оттока людей из села, дефицита финансовых средств мы были вынуждены пойти на снижение объемов производства и сокращение поголовья основного стада. С 2015 года оно уменьшилось более чем в половину. Экономическое положение не позволяло всё поддерживать на прежнем уровне. Но в настоящее время ситуация кардинально меняется благодаря совместной работе с НП АХ «Кургансемена». В первую очередь внимание уделили совершенствованию кормовой базы. В заготовке кормов в этом году достигнуты отличные результаты. В среднем урожайность однолетних и многолетних трав составила до 150 центнеров с гектара. Сейчас готовимся к уборке кукурузы на силос. Кормовая база предприятия в текущем году позволит обеспечить запас сочных и грубых кормов на полтора-два года. Так что буренки будут с кормами! Заготовлено сено, заложены траншеи с сочными кормами. Повысили продуктивность, одна фуражная корова дает более семи тысяч литров молока. Это на 15% больше показателя трехлетней давности. Одним словом, все идет согласно плану.

В настоящее время на ферме содержатся 788 голов, 299 из них – дойные коровы. Агрохолдинг «Кургансемена» помнит славное прошлое предприятия с гордым названием «Путь к коммунизму». На протяжении многих лет оно являлось основным животноводческим хозяйством в Юргамышском районе, поэтому было решено запроектировать новый животноводческий комплекс на 600 фуражных коров. Новая ферма будет расположена рядом с действующей в селе Постовалово. В настоящее время ведутся переговоры с челябинской компанией «Совмолко», идет подготовка проекта, который по завершении будет направлен на согласование в Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. Реализация данного проекта позволит увеличить основное стадо до 600 фуражных коров. Общее стадо будет доведено до 1600 голов.

Строительство новой фермы с современным доильным залом, кормовым столом и родильным отделением даст новую жизнь животноводству в селе, уверена Светлана Суханова, главный зоотехник ЗАО «Путь к коммунизму». На ферме работают настоящие профессионалы, фанаты своей профессии, которые готовы без устали ухаживать, доить, кормить и лечить животных. Светлана Алевтиновна делится, все с нетерпением ждут появления новой фермы, ведь работа в сельском хозяйстве – это тяжелый труд. Модернизация производства позволит улучшить условия труда, повысит эффективность работы и качество продукции. Современное оборудование поможет сократить ручной труд. Таким образом, будет решена катастрофическая нехватка кадров.

Сейчас на ферме проводятся мероприятия по оздоровлению стада. Параллельно с молочным на предприятии планируют развивать и мясное направление отрасли. Для этого проводится работа по осеменению части телок семенем быков-производителей мясной Абердин-ангусской породы. «Возродили растениеводство – возродим и животноводство!» - с уверенностью в своих силах говорят работники ЗАО «Путь к коммунизму».

Наталья Рудницких. Фото автора.

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