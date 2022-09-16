Большинство выпускников педагогических вузов и колледжей после получения диплома не знают, куда им идти работать. Поэтому руководителям муниципальных отделов управления образованием и директорам школ необходимо выезжать в вузы и СПО, беседовать со студентами, приглашать к себе на работу, создавать необходимые условия для проживания и трудовой деятельности. Такую информацию на встрече с сельскими учителями озвучил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

«Кадры с неба не падают, их должны искать мы сами», - обратился к участникам встречи директор департамента. Он ответил на вопросы педагогов о целевом обучении, о выплате подъёмных пособий молодым специалистам, о нагрузке учителей и заработной плате, уточнили в пресс-службе департамента образования. Также были сделаны акценты на важных задачах, которые стоят сегодня перед педагогами и системой образования в целом: обсудили предстоящую работу по созданию в школах первичных организаций Российского движения детей и молодёжи, поговорили о воспитательной миссии каждого педагога, в том числе в части трудового и патриотического воспитания подрастающего поколения.

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