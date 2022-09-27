Андрей Кочеров поблагодарил воспитателей за ответственный труд и любовь к детям

Директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров поздравил воспитателей с профессиональным праздником:

- Уважаемые воспитатели и работники дошкольных образовательных учреждений, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодарю вас за ваш ответственный труд и любовь к детям. Несмотря на непростую обстановку вокруг, вы остаетесь преданными своему делу и добросовестно выполняете свою работу, оберегая и воспитывая малышей, прививая им интерес к знаниям и труду, уважение ко взрослым и сверстникам, развивая их таланты и умения. Именно вы помогаете подрастающему поколению становиться достойными гражданами нашего общества, способными преодолевать трудности и отвечать за свои поступки. Это важно и очень ценно.

Искренне желаю вам здоровья, отличного настроения, успехов в работе и благополучия в семье! Пусть ваши воспитанники радуют вас своими достижениями, коллеги поддерживают во всех начинаниях, а родители будут благодарными. Творческих вам планов, новых свершений и оптимизма!

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.