Андрей Кочеров пообещал сделать всё, чтобы дорога в мир знаний была для детей комфортной

Директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров поздравил с Днём знаний педагогических работников, студентов, школьников, родителей.

- В новом учебном году каждый из вас откроет новые страницы книги знаний, 10,5 тысяч первоклассников сделают это впервые. Пусть для всех они будут интересными, познавательными и полезными, помогут стать успешными в жизни.Впереди — целый год новых открытий и свершений, ярких моментов и незабываемых впечатлений. Искренне желаю всем отличных оценок, побед в конкурсах и олимпиадах, достижения поставленных целей. Верю, что всё у вас получится. А мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы дорога в мир знаний была для вас комфортной: продолжим модернизировать школы и строить новые, оснащать образовательные организации современным оборудованием, внедрять актуальные образовательные программы. Вместе, общими усилиями мы сможем достичь главного – повышения качества образования.В новом учебном году - всем позитивного настроя, побольше творческих планов и реализации задуманного. С праздником! – сказал Андрей Кочеров.

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