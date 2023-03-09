Андрей Кочеров поздравил с юбилеем заслуженного учителя РСФСР

Заслуженному учителю РСФСР Александру Сметанину исполнилось 95 лет.

С юбилеем педагога и наставника нескольких поколений учителей поздравили директор департамента образования и науки Андрей Кочеров, председатель Курганской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Елена Охапкина, председатель Совета старейшин департамента образования и науки Анатолий Додонов.

- В свои 95 лет Александр Михайлович не перестает трудиться на благо зауральской педагогики: пишет книги, помогает и делом, и советом учителям, наставляет на благие дела подрастающее поколение. 3 марта он стал почетным гостем и участником торжественного открытия Года педагога и наставника в Курганской области. В память об этом мероприятии гости вручили имениннику фотографию, а также подарки и цветы, - рассказала Снежанна Трофимец, представитель пресс-службы департамента образования.

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