Андрей Кочеров: «У каждого ребёнка есть право на образование»

«Горячую линию» «Внимание! Дети вне образования» в преддверии нового учебного года проводит департамент образования и науки.

Жителей региона призывают не оставаться равнодушными к судьбе маленьких зауральцев, которые попали в трудную жизненную ситуацию и по каким-либо причинам могут не пойти в школу 1 сентября.

Директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров подчеркнул, что у каждого ребёнка есть право на образование, поэтому все дети школьного возраста в День знаний должны сесть за парты.

- Если вдруг вы видите, что ребёнок предоставлен сам себе, родители им не занимаются и не собирают в школу, сообщите об этом в ближайшую образовательную организацию, муниципальный отдел образования либо позвоните нам на горячую линию по телефонам: 8(3522)46-47-20 или 8(3522)46-14-41. Помните, чужих детей не бывает. Давайте все вместе поможем ребятам пойти учиться и стать успешными, - обратился Андрей Кочеров к жителям региона.