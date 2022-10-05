Андрей Кочеров: "Успехи и достижения школьников и студентов — ваша заслуга"

Директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров поздравил педагогов:

- Спасибо вам за ваш труд, преданность профессии и любовь к детям, за ваши мудрость, терпение, чуткость и понимание.

Что бы ни случилось, вы всегда остаетесь верны высокому призванию педагога, продолжаете самоотверженно выполнять свою миссию, обучая и воспитывая подрастающее поколение, прививая детям уважение к старшим, любовь к труду и знаниям, помогаете становиться достойными гражданами нашей страны.

Успехи и достижения наших школьников и студентов — это, в первую очередь, ваши заслуги. Благодаря вашим урокам и лекциям, практическим занятиям из вчерашних мальчишек и девчонок вырастают врачи и инженеры, аграрии и экономисты, программисты и строители, учителя и управленцы. Сегодня как никогда нашей стране нужны высококвалифицированные кадры во всех отраслях, и вы эту потребность восполняете, прилагая максимум усилий и стараний, применяя весь свой опыт и знания.

Безусловно, перед каждым педагогом стоит сложнейшая задача: не только научить, но и воспитать, дать путевку в успешную жизнь каждому ребенку. И я верю, что у вас все получится. А мы в свою очередь приложим максимум усилий для того, чтобы создать необходимые условия для достижения поставленных целей. Вы видите, как сегодня меняется система образования, строятся и модернизируются школы, детские сады, появляется современное оборудование и центры развития. И это только начало. Наряду с материальными улучшениями в регионе растет качество образования и, что очень важно, повышается престиж педагогических профессий. Об этом свидетельствуют количество поданных заявлений в вузы и колледжи на педагогические специальности, а также число молодых педагогов, пришедших работать в городские и сельские школы области в этом году. Уверен, что все они пришли в сферу образования по призванию, по зову сердца и души, ведь случайных людей в нашей системе не бывает.

Дорогие учителя, коллеги, от всей души желаю вам здоровья, благополучия, удовлетворения от работы и достижения поставленных целей. Пусть каждый день приносит вам радость от общения с детьми и позитивные эмоции! Желаю, чтобы ученики и воспитанники всегда радовали вас своими успехами и победами. Счастья вам, тепла и уюта дома и на работе, мира вашим семьям.