Андрей Кочеров: «Важно, чтобы каждый не только знал, но и понимал, как вести себя в экстренной ситуации»

Сегодняшний день начался с ужасной новости из Ижевска, где произошло вооруженное нападение на школу.

Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

На прошлой неделе в Курганской области во всех школах и колледжах были запланированы учебно-тренировочные занятия, в ходе которых отрабатывался порядок действий сотрудников и обучающихся в случае пожара и террористического нападения, уточнили в пресс-службе департамента образования.

- Важно, чтобы каждый не только знал, но и понимал, как вести себя в экстренной ситуации. Это понимание возникает только при практической отработке действий. В связи с этим, я обращаюсь к родителям: если в этом учебном году с вашими детьми ещё не проводили учебных эвакуаций, сообщите нам об этом по телефонам: 8(3522) 46-14-41 или 25-53-12, и мы поможем руководителям школ и колледжей организовать тренировку, которая, в случае необходимости, поможет сохранить человеческие жизни, - сказал директор департамента Андрей Кочеров.

Также руководитель ведомства, обращаясь к родителям, попросил с пониманием отнестись к закрытым калиткам и воротам, которые перекрываются на время, когда дети находятся в учебном заведении, а также оказывать содействие образовательным организациям в проводимой воспитательной работе.

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