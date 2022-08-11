Андрей Кочеров встретился с курганскими участниками форума «Утро» в Ханты-Мансийске

Развитие дополнительного образования, реализацию молодёжных проектов в регионе и взаимодействие с молодёжью из Луганской народной республики обсудили на форуме «УТРО» директор департамента образования и науки Андрей Кочеров и представители Курганской области. Встреча прошла в завершающий день форума «УТРО» в Ханты-Мансийске.

Во время общения молодые зауральцы рассказали о своих проектах, которые представили на

Учитель географии Ольга Сидорова предложила организовать Лётную географическую школу для школьников Курганской области, чтобы повысить интерес ребят к естественным наукам. Идея Ольги будет поддержана в профильном департаменте, а Кочеров сообщил, что работать в данной сфере необходимо систематически: проводить конкурс для детей, готовить школьников к региональному этапу Всероссийской олимпиады по географии.

Участница форума Алёна Першина выступила с инициативой создания курсов по повышению квалификации для молодых людей. Руководитель департамента предложил разработать приложение с доступными курсами в регионе и новый раздел «Хочу учиться» на Молодёжном портале Зауралья PROSPEKT45.RU. Отдельное внимание, по мнению директора департамента, надо уделить рекламной кампании курсов по повышению квалификации, проводимых в колледжах и техникумах области.

Студентка Луганского государственного педагогического университета Ульяна Расторгуева задала вопрос о дальнейшем сотрудничестве молодёжи Кургана и Луганска. Девушка выразила готовность создавать совместные проекты со студентами Курганского госуниверситета. Андрей Кочеров поддержал идею, а также предложил поработать в загородных лагерях Курганской области вместе с вожатыми из Кургана.

Также директор департамента предложил луганскому студенту снять фильм про молодёжь Зауралья и Луганска.

«Все участники нашей делегации креативные, интересные, задорные, весёлые ребята, которые успевают совмещать образовательную программу, отдых, находят время для творчества. Встреча сегодня для меня была однозначно полезна: мы взяли на заметку очень много идей, которые постараемся реализовать в регионе», - подвел итог встречи чиновник.

По информации департамента образования и науки Курганской области.

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