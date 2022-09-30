Антимонопольная служба усилит контроль за ценами на армейскую экипировку

ФАС России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах.

Ведомство будет незамедлительно реагировать на нарушения антимонопольного законодательства в случае выявления злоупотребления доминирующим положением, заключения антиконкурентных соглашений либо осуществления антиконкурентных действий, в том числе направленных на необоснованное повышение цен, сообщает fas.gov.ru.

«С лёгким удивлением наши коллеги, отвечающие за работу по комплектации мобилизуемых, наблюдают за тем, как резко растут цены на ряд предметов снаряжения, включая средства защиты. Воистину, «кому война, а кому мать родна». Интересно, это тоже урегулирует «невидимая рука рынка»?» - губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в своём телеграм-канале 29 сентября.

Фото из открытых источников.

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