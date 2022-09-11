Антон Достовалов покажет всей России, как работают курганские таксисты

В Кургане 13 сентября выбрали лучшего водителя такси. Это прошло в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022».

«Победитель сегодняшнего этапа представит Курганскую область на финале конкурса. Участники уже прошли теорию, сдали тест на знание ПДД и истории Курганской области, уличной дорожной сети, расположения местных достопримечательностей. Участие в конкурсе принимают водители такси, имеющие действующее разрешение на перевозку пассажиров и багажа в легковом такси, у них не должно быть штрафов за грубое нарушение ПДД в текущем году, ведь не секрет, что такое случается, потому что человек постоянно за рулём находится. Но сегодня выберем лучшего из лучших», - рассказал перед открытием руководитель проекта «Лучший водитель такси в России» Кирилл Казанин.

«Лучшего водителя такси в России» выбирают с 2018 года, и ежегодно конкурс собирает на своих площадках самых профессионал водителей со всей страны. Конкурс направлен на легализацию отрасли, пропаганду детской безопасности в такси и популяризацию профессии.

«Участвую в конкурсе в четвёртый раз. Я уже два раза выигрывал региональный этап. В 2019 финал проходил в Сочи, финал 2021 года - в Чеченской республике, в Грозном. Конкурс очень нужный. Это привлекает внимание к профессии водителя такси, поднимает престиж профессии. Причём профессии водителя такси в реестре нет, это сейчас прорабатывается. Я поеду первый, как победитель прошлого года, все остальные участники поедут по результатам жеребьёвки. Мне, конечно, сложнее, но я постараюсь», - поделился перед стартом победитель 2021 года Евгений Пшеничников.

Среди 16 участников оказалась лишь одна девушка. Несмотря на недолгий стаж работы в такси, она не побоялась бросить вызов мужскому коллективу.

«В такси я работаю два месяца, только начинаю. Но я решила испытать себя, свои знания, свои силы. Я не скажу, что я первоклассный водитель, есть и лучше меня, но я достойна побороться за призовое место», - рассказала участница конкурса Дарья Матвеева.

Организаторы – Общественный Совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Одним из судей на трассе стал начальник отдела транспорта департамента экономического развития Алексей Черепанов.

«Организаторов можно поблагодарить за такое мероприятие, они всегда очень креативно подходят к конкурсу, каждый раз что-то новенькое. В этот раз тоже нововведение. Думаю, будет сложновато даже опытным участникам. Но победит сильнейший», - подчеркнул Алексей Черепанов.

Самым зрелищным этапом стали, конечно же, практические соревнования на плавность вождения со стаканом воды на крыше. Конкурсантам нужно было преодолеть ряд испытаний, среди которых были «установка детского кресла», «змейка» передним и задним ходом, «параллельная парковка», «бокс», «разворот в ограниченном пространстве», «бордюр», «повороты на 90 градусов» передним и задним ходом и «стоп-линия». Судьи начисляли дополнительные очки тем, кто сумел добраться до финиша, расплескав меньше всех драгоценной жидкости. Вода взвешивалась до старта и уже на финише.

По итогам конкурса Антон Достовалов показал наивысший результат — 76 баллов. За победу он получил денежный приз - 15 тысяч рублей и возможность представлять Курганскую область на федеральном этапе конкурса. Антон принимал участие в конкурсе четвёртый раз, в прошлом году он занял второе место.

Второе место занял победитель конкурса 2021 года Евгений Пшеничников. Он был сильнейшим в теоретической части, но уступил победителю несколько баллов в испытаниях на автодроме. Его результат — 71 балл. На третьем месте оказался Андрей Старцев. По результатам всех испытаний он набрал 59 баллов. Водители получили денежные призы в размере 10 и 5 тысяч рублей соответственно.

Стоит отметить, что все призёры — водители сервиса заказа такси «Максим». А сам сервис уже четвёртый год выступает официальным партнёром конкурса.

Финал конкурса пройдёт в мае, место проведения будет названо в октябре.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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